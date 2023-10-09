Zootekni Mühendisi Alımları

Merhaba arkadaşlar. Ben bu sene Zootekni Mühendisliği bölümünü kazandım. KPSS merkezi alım puanlarına baktığımda ya sadece mühendis yazıyor ya da ziraat mühendisi yazıyor. Ziraat mühendisi yazan tüm ilanlara zootekni de başvurabilir mi? Bu bölümden mülakatsiz merkezi atama ile atanmak için kaç puan almam gerekiyor? Kafam çok karıştı. Kadrolu alımlar için öncelikle olmak üzere alımları puanları basit şekilde anlatabilir misiniz?

Merhaba arkadaşlar. Ben bu sene Zootekni Mühendisliği bölümünü kazandım. KPSS merkezi alım puanlarına baktığımda ya sadece mühendis yazıyor ya da ziraat mühendisi yazıyor. Ziraat mühendisi yazan tüm ilanlara zootekni de başvurabilir mi? Bu bölümden mülakatsiz merkezi atama ile atanmak için kaç puan almam gerekiyor? Kafam çok karıştı. Kadrolu alımlar için öncelikle olmak üzere alımları puanları basit şekilde anlatabilir misiniz?