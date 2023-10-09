Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2023 08:27
Danıştay'ın yetkisi

Ceza davası C bendinden beraat aldım .Göreve iade için açmış olduğum davayı kazandım ve göreve baslayip 14 ay görev yaptım.Sonrasimda tsk istinafa başvurdu ve bim iade kararımı iptal etti ve yeniden ihraç oldum.Tecrubeli kisilere bir sorum olacak,Danıştay iptal kararı vermesi halinde ilk idare davamdan iade kararı aldığım için Danıştay'ın iptal kararına istinaden bim,in yeni kararini beklemeden kuruma dilekçe ile muracat edip göreve baslayabilecegim söyleyen bir kaç kişi öldü.Bu dogrumudur .Şimdiden cvp kar için tşk ederim


E.Kayı Han
Editor
09 Ekim 2023 09:06

Danıştay Bölge idarenin kararını bozarsa, evet yeni bir karar verilmeden dönersiniz. Tabi kurum işlemleri hemen yapar mı onu da düşünmek lazım.

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