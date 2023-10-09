Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ekim 2023 09:13
Sendika

Merhabalar, aday öğretmenken herhangi bir sendikaya üye olmak sorun teşkil eder mi? Tecrübeli öğretmenlerimin düşüncelerini okumak isterim.


Cirixus
Aday Memur
09 Ekim 2023 10:06

Sendikaya üye olmak sorun teşkil etmez ama herhangi bir sendikanın faydası olduğunu görmedim


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 10:10

Sorun olmaz, ama müdürün baskı yaptı ise üye olma sakın


Kokukulucilek
Aday Memur
09 Ekim 2023 10:17

Yok, müdür baskı yapmadı. Aksine idaremiz çok anlayışlı her konuda. Sadece ikramiye verdikleri için üye olmak istemiştim. Bir sorun olmayacak sanırım üye olursam.

Peliniin, 1 saat önce

Sorun olmaz, ama müdürün baskı yaptı ise üye olma sakın


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 10:33

Anladım, ol öyleyse hocam, al ikramiyeyi

Kokukulucilek, 1 saat önce

Yok, müdür baskı yapmadı. Aksine idaremiz çok anlayışlı her konuda. Sadece ikramiye verdikleri için üye olmak istemiştim. Bir sorun olmayacak sanırım üye olursam.


realistyorumcu
Aday Memur
09 Ekim 2023 11:28
senikalaşmanın geldiği son nokta
Kokukulucilek, 1 saat önce

Yok, müdür baskı yapmadı. Aksine idaremiz çok anlayışlı her konuda. Sadece ikramiye verdikleri için üye olmak istemiştim. Bir sorun olmayacak sanırım üye olursam.

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