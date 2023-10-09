Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ekim 2023 09:41
Sınıf rehber öğretmenliği

Sınıf öğretmenliği ek dersinin kulüple aynı olması ciddi haksızlık, en az 5 ek ders olmalı, çok iş yükü var


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 09:48

Sorumluluğu çok fazla sınıf rehber öğretmenlerinin ama kulüp öğretmeni ile aynı ek derse sahip bu konuda düzenleme şart, sınıfı olan eziliyor okulda

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