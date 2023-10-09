Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ekim 2023 10:01
Ücretsiz izindeyken tayin isteye bilir miyim?

bu ay içinde, 1 yıl uçretsiz izne ayrılıyorum, ocak dönemindeki iller arası yer değistirme kurasına dahil olabilir miyim?

bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.


betulkkk
Aday Memur
09 Ekim 2023 11:04
hayır isteyemiyorsunuz

lDeimosl
Genel Müdür
09 Ekim 2023 11:12

Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.


lDeimosl
Genel Müdür
09 Ekim 2023 11:15

Kurada isminiz çıkarsa 30 gün içinde göreve başlayacaksınız, atamanız sonra yapılacak. Ücretsiz izin almanızın anlamı kalmıyor kısaca.

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