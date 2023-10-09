Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ekim 2023 10:06
Meğerse kazanım maddeleri doğru imiş

Sendikanın kazanım maddeleri olarak sunduğu metni eleştirmiştim çünkü maddelerin çoğu elde ettiğimix kazanımı kaybetmedik şeklinde idi. Meğerse haklılarmış da haberimiz yokmuş.

Bundan sonra zam oranı beklenen enflasyona göre verilecek şeklinde haberler yayınlandı. Bu durum gerçekleşir ise ciddi bir maddi kayıp yaşayacağız demektir çünkü beklenen enflasyon her zaman gerçek enflasyondan daha düşük olur, enflasyon farkı artı zam kazanımını kaybetmeyiz umarım


kral122
Daire Başkanı
09 Ekim 2023 10:25

Yıne bır saçma başlık hedeflenen enflasyon önümüzdeki dönem de olacak


Kalet
Şube Müdürü
09 Ekim 2023 10:57

O zaman sendikalar, bundan sonra enflasyon oranında mı zam verilecek yoksa enflasyonun altında mı zam verilecek, enflasyonun altında zam verilecekse bunun oranı ne olacak konusunun pazarlığını yapsın.

Pazarlık konusu bu olsun ki, bir işlevlerinin olmadığı iyice anlaşılsın. İmzalanan yüzde 15 yüzde 10 gibi oranların hiçbir getirisinin olmadığı net bir şekilde görülsün. Enflasyona ezdirmedik yalanı böylece son bulsun. Şu an itibariyle memur çalışanlar enflasyonunun yüzde 18 aşağısında ücret alıyor. Ocak ayı gelince bu yüzde 18 telafi edilecek. Ve bu durum bizzat yetkili sendika tarafından kazanım olarak sunuluyor.


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 11:00

Neden saçma bulduğunuzu da açıklayabilirseniz daha nesnel bir tartışma ortamı yaratabiliriz

kral122, 1 saat önce

Yıne bır saçma başlık hedeflenen enflasyon önümüzdeki dönem de olacak

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