Meğerse kazanım maddeleri doğru imiş

O zaman sendikalar, bundan sonra enflasyon oranında mı zam verilecek yoksa enflasyonun altında mı zam verilecek, enflasyonun altında zam verilecekse bunun oranı ne olacak konusunun pazarlığını yapsın.

Pazarlık konusu bu olsun ki, bir işlevlerinin olmadığı iyice anlaşılsın. İmzalanan yüzde 15 yüzde 10 gibi oranların hiçbir getirisinin olmadığı net bir şekilde görülsün. Enflasyona ezdirmedik yalanı böylece son bulsun. Şu an itibariyle memur çalışanlar enflasyonunun yüzde 18 aşağısında ücret alıyor. Ocak ayı gelince bu yüzde 18 telafi edilecek. Ve bu durum bizzat yetkili sendika tarafından kazanım olarak sunuluyor.