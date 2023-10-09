Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2023 10:44
Katiplerin eş durumu tayini ne zaman açıklanacak

İyi̇ çalişmalar arkadaşlar. eş durumu tayi̇ni̇ni̇ ne zaman açilir. teşekkürler

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