Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ekim 2023 11:29
emekli bir memur vefat edince ailesi ölüm yardımı alır mı

emekli bir memur vefat ederse ailesi ölüm yardımı alır mı bilgisi olan var mı acaba


E.Kayı Han
Editor
09 Ekim 2023 11:32

Maaşı eşine yada kızına kalmışsa ilk maaşla birlikte ölüm yardımı da yatırıyorlar.


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 11:33

Sanmıyorum, ama kanuna bakmak lazım, incelediniz mi kanunu?


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 11:36

İnternetten araştırdım alıyor galiba

Peliniin, 5 dk. önce

Sanmıyorum, ama kanuna bakmak lazım, incelediniz mi kanunu?

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