Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ekim 2023 13:42
Öğrencilerim beni ciddiye almıyor.

Arkadaşlar merhaba. Bir ortaokulda İngilizce öğretmeniyim. Meslekte üçüncü yılım. Fakat hala sınıf yönetiminde sıkıntılar yaşıyorum. Senenin başında kurallarımı hatırlatmama rağmen ve sert durmama rağmen öğrenciler gözümün içine baka baka o kuralları çiğniyorlar. En basitinden sakız çiğnemek yasak diyorum 8.sınıfların birinde neredeyse hepsi çiğniyor sakızı atmaları için çok kutusuna götürdüğümde atmış gibi yapıp çiğniyorlar. Atsalar bile fırsatını bulduklarında tekrar yeni bir sakız çiğnemeye başlıyorlar. Derste aralarındaki konuşma bitmiyor, kavga etmeleri, birbirlerine laf sokmaları bitmiyor. Bugün bir tanesi dersteyken meyve suyu kutusunu patlattı. Kızmama rağmen, ??sen ne yaptığını sanıyorsun derstesin farkında mısın??? diye söylediğimde ??ne var ki ne yapmışım ki??? Diye bir de pişkin pişkin cevaplar veriyor. Diğerleri de gülüyor.

Hem eğitici hem öğretici olsun diye akıllı tahtadan İngilizce alıştırma, oyun açıyorum. Tahtada birisi soruyu cevaplarken cevabı söylemeyin dememe rağmen hala oturan kişiler cevabı söylüyor. Hatta birisi çözmeye çalışırken başka birisi sırasından kalkıp cevaba bile tıklıyor. Açıkçası sınıfta söylediğim, kızdığım her ne varsa hepsini yapıyorlar. Kızdığım zamanda utanmadan gülüyorlar. Yüzler kızarsın diye rencide ettiğimde mahcup olacaklarına ??evet evet öyleyiz, aynen?? diye pişkin cevaplar veriyorlar. Böyle bir kitleye dolayısıyla insanın içinden eğitim vermek bile gelmiyor.

Her hocaya böyle yapmıyorlar. Özellikle benim dersimde bir lakayıtlık, laubalilik ve saygısızlık var. Çekindiği hocalar var ama ben bundan değilim sanırım. Dersi de pek anlamıyorlar sanırım ama başka İngilizce hocalarında açıkçası bu kadar gürültü olduğunu duymadım. Artık bir şeyler değişsin istiyorum galiba sert olup bağırmak çözüm değil öyle olsaydı benim dersimde mum gibi olmaları lazımdı. Biraz da branşla ilgili bence ama daha çok öğretmene göre muamele yapıyorlar.

Bu işi artık çözmem gerekiyor çünkü bu şekilde bir ömür geçmez. Benim gibi başlarda bu tarz sıkıntılar yaşamış sonradan çözüm bulabilmiş hocalarım varsa tavsiyelerinize açığım. Kitap, film, youtube kanalı, eğitim seti tavsiyeleriniz neyse hepsine açığım. Ama gerçekçi olması lazım günümüz sınıf ortamlarına, öğrenci profiline uygun.


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 13:49

Hocam tecrübe ile oluyor, zamanla oluyor, öncelikle kızıp bağırarak hiç bir şey elde edemezsiniz, sınıfa girin, hiç bişey demeden sadece gözünüzü dikin bakın, duruşunuz dik ve ciddi olsun, gerçi biraz da aura meselesi :))) ben hiç bişey yapmasam bile susuyorlar ya:)))) gözlerim konuşuyor galiba :)))))


Bnbrk
Aday Memur
09 Ekim 2023 13:54

Hocam bakıyorum onu da yapıyorum ama öyle bile susmuyorlar susalarda geç susuyorlar. Bir süre sonra da yine konuşmaya devam ediyorlar. Dersteki kavgaları, şikayetleri de cabası. Şikayet, ispiyon yasak diyorum hala ediyorlar. Bir tane puanlama uygulamasından - puan veriyorum yaramazlara akıllılara da + veriyorum ama özellikle 8 ler pek sallamıyorlar zaten geçeceklerini biliyolar çünkü. Dolayısıyla notla korkutmak mümkün değil.

Peliniin, 1 saat önce

Hocam tecrübe ile oluyor, zamanla oluyor, öncelikle kızıp bağırarak hiç bir şey elde edemezsiniz, sınıfa girin, hiç bişey demeden sadece gözünüzü dikin bakın, duruşunuz dik ve ciddi olsun, gerçi biraz da aura meselesi :))) ben hiç bişey yapmasam bile susuyorlar ya:)))) gözlerim konuşuyor galiba :)))))


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 14:03

Hocam öyleyse bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor, şöyle ki, onlar çocuk ve hiç bir zaman robot gibi susmayacaklar:) sadece siz o davranışlarına alışıp görmezden geliceksiniz, hiç bi zaman otur otur kalk kalk olamaz zaten , bunlar öğretmenliğin bir parçası, susmaları beklentisine girmeyin, inatlaşmayın :)) olurun bırakın:)

Bnbrk, 57 dk. önce

Hocam bakıyorum onu da yapıyorum ama öyle bile susmuyorlar susalarda geç susuyorlar. Bir süre sonra da yine konuşmaya devam ediyorlar. Dersteki kavgaları, şikayetleri de cabası. Şikayet, ispiyon yasak diyorum hala ediyorlar. Bir tane puanlama uygulamasından - puan veriyorum yaramazlara akıllılara da + veriyorum ama özellikle 8 ler pek sallamıyorlar zaten geçeceklerini biliyolar çünkü. Dolayısıyla notla korkutmak mümkün değil.


Bnbrk
Aday Memur
09 Ekim 2023 14:21

Hocam robot gibi olamazlar farkındayım. İlla ki birkaçının arasında ara sıra ufak bir konuşma olur ama benim dersimde bir an boş kaldıklarında neredeyse hepsi konuşuyor ve yüksek ses tonuyla.

Bir de çok fazla patavatsızca davranıyorlar mesela bugün birisi ben demeden, kitaptan o ara bir şeye bakarken kalkıp tahtayı siliyor, diğeri de sırasından kalıp tahtaya su fışkırtıyor. Tabi bayağı kızdım bunlara yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim ama ne kadar etkili oldu bilmiyorum. Bir sınıfın ko trolünü bir süre sonra bir şekilde kaybediyorum.

Zaten en büyük sıkıntı yaptırımımızın olmaması. Tek yaptığımız kızmak, bağırmak o da anca bize zarar veriyor. Öğrencinin davranışlarında bir değişim olmuyor.

Peliniin, 48 dk. önce

Hocam öyleyse bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor, şöyle ki, onlar çocuk ve hiç bir zaman robot gibi susmayacaklar:) sadece siz o davranışlarına alışıp görmezden geliceksiniz, hiç bi zaman otur otur kalk kalk olamaz zaten , bunlar öğretmenliğin bir parçası, susmaları beklentisine girmeyin, inatlaşmayın :)) olurun bırakın:)


Peliniin
Şef
09 Ekim 2023 14:24

Hocam konuşmaları doğal, tahtayı silmek de doğal, ama su atmaları doğal değil, su attıklarını gördüğünüzde yaptırım uygulayacaksınız, madem atıyorsunuz öyleyse bir daha sınıfa su sişesiyle girmryeceksiniz diyin, su şişesi gördünüzde çöpe atın bir daha yapacaklarını sanmıyorum

Bnbrk, 30 dk. önce

Hocam robot gibi olamazlar farkındayım. İlla ki birkaçının arasında ara sıra ufak bir konuşma olur ama benim dersimde bir an boş kaldıklarında neredeyse hepsi konuşuyor ve yüksek ses tonuyla.

Bir de çok fazla patavatsızca davranıyorlar mesela bugün birisi ben demeden, kitaptan o ara bir şeye bakarken kalkıp tahtayı siliyor, diğeri de sırasından kalıp tahtaya su fışkırtıyor. Tabi bayağı kızdım bunlara yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim ama ne kadar etkili oldu bilmiyorum. Bir sınıfın ko trolünü bir süre sonra bir şekilde kaybediyorum.

Zaten en büyük sıkıntı yaptırımımızın olmaması. Tek yaptığımız kızmak, bağırmak o da anca bize zarar veriyor. Öğrencinin davranışlarında bir değişim olmuyor.

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