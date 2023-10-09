Öğrencilerim beni ciddiye almıyor.

Arkadaşlar merhaba. Bir ortaokulda İngilizce öğretmeniyim. Meslekte üçüncü yılım. Fakat hala sınıf yönetiminde sıkıntılar yaşıyorum. Senenin başında kurallarımı hatırlatmama rağmen ve sert durmama rağmen öğrenciler gözümün içine baka baka o kuralları çiğniyorlar. En basitinden sakız çiğnemek yasak diyorum 8.sınıfların birinde neredeyse hepsi çiğniyor sakızı atmaları için çok kutusuna götürdüğümde atmış gibi yapıp çiğniyorlar. Atsalar bile fırsatını bulduklarında tekrar yeni bir sakız çiğnemeye başlıyorlar. Derste aralarındaki konuşma bitmiyor, kavga etmeleri, birbirlerine laf sokmaları bitmiyor. Bugün bir tanesi dersteyken meyve suyu kutusunu patlattı. Kızmama rağmen, ??sen ne yaptığını sanıyorsun derstesin farkında mısın??? diye söylediğimde ??ne var ki ne yapmışım ki??? Diye bir de pişkin pişkin cevaplar veriyor. Diğerleri de gülüyor.

Hem eğitici hem öğretici olsun diye akıllı tahtadan İngilizce alıştırma, oyun açıyorum. Tahtada birisi soruyu cevaplarken cevabı söylemeyin dememe rağmen hala oturan kişiler cevabı söylüyor. Hatta birisi çözmeye çalışırken başka birisi sırasından kalkıp cevaba bile tıklıyor. Açıkçası sınıfta söylediğim, kızdığım her ne varsa hepsini yapıyorlar. Kızdığım zamanda utanmadan gülüyorlar. Yüzler kızarsın diye rencide ettiğimde mahcup olacaklarına ??evet evet öyleyiz, aynen?? diye pişkin cevaplar veriyorlar. Böyle bir kitleye dolayısıyla insanın içinden eğitim vermek bile gelmiyor.

Her hocaya böyle yapmıyorlar. Özellikle benim dersimde bir lakayıtlık, laubalilik ve saygısızlık var. Çekindiği hocalar var ama ben bundan değilim sanırım. Dersi de pek anlamıyorlar sanırım ama başka İngilizce hocalarında açıkçası bu kadar gürültü olduğunu duymadım. Artık bir şeyler değişsin istiyorum galiba sert olup bağırmak çözüm değil öyle olsaydı benim dersimde mum gibi olmaları lazımdı. Biraz da branşla ilgili bence ama daha çok öğretmene göre muamele yapıyorlar.

Bu işi artık çözmem gerekiyor çünkü bu şekilde bir ömür geçmez. Benim gibi başlarda bu tarz sıkıntılar yaşamış sonradan çözüm bulabilmiş hocalarım varsa tavsiyelerinize açığım. Kitap, film, youtube kanalı, eğitim seti tavsiyeleriniz neyse hepsine açığım. Ama gerçekçi olması lazım günümüz sınıf ortamlarına, öğrenci profiline uygun.