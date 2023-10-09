KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Ekim 2023 13:54
Gsb grup 1

Grup 1 den nereleri yazdınız kaç puanla


DyinginJanuary
Aday Memur
09 Ekim 2023 14:13

Bu konuyu yukarda tutsak iyi olur, fikir verir en azından oranın nasıl sonuçlanacağına dair.

Ben 77.5 ile Sivas'a başvurdum, hiç ümidim yok :D

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