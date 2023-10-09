Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2023 14:01
İnfaz koruma memuruyum E kpss konusunda yardım

Merhaba arkadaşlar yardıma ihtiyacım var da bilen hocam cevaplandırabilir mi? Ben infaz koruma memuruyum göreve başladıktan sonra sağlık sorunlarım oluştu doktorum istersem engelli raporu alabileceğimi söyledi sorum şu: öğretmenlik mezunuyum engelli raporu alırsam e kpss ye girip engelli öğretmen olarak atanabilirmiyim adalet bakalığı sıkıntı çıkarır mı ya da herhangi bi sorun olur mu bilen hocam cevaplarsa çok mutlu olurum kadrolu infaz koruma memuruyum şu an

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