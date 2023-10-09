Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ekim 2023 14:20
yönetici atama

Arkadaşlar kontenjanlar açıklanmıştı ancak 16 ekimde tekrar açıklanacak.Bu durum kontenjanların değişebileceğini mi gösteriyor?Teşekkürler


silivripdr
Daire Başkanı
09 Ekim 2023 14:26

emeklilik ya da tayin dönemi olmadığına göre çok fazla değişmez belki bir kaç okul ...

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