Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ekim 2023 14:27
Okul Öncesi Öğretmenlerine Verilecek Müjde?

Geçtiğimiz hafta Yusuf Tekin tarafından dile getirilen ve ne olduğu merak konusu olan okul öncecilere müjde haberi unutuldu? Temel Eğitim yönetmeliği de 1 aydır ?bu hafta, bu hafta kesin, şimdi yarın? diye diye erteleniyor geçen hafta kesindi ama yine çıkmadı. Ne bekleniyor daha? Müjde ne olacak?

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