Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Ekim 2023 14:46
TPAO Uzman yardımcısı bilgisi olanlar

mülakatta ne soruluyor alan mı genel kültür mü

TPAO tamamen özelleşirse uzman yardımcılarının durumu ne olur? Bilen varsa yazabilir mi ?

iş ypğunluğu nedir


tgonenc06
Aday Memur
09 Ekim 2023 14:57

hocam kpss için 2022 yi mi kabul ediyor sadece yoksa 2023 de oluyor mu bir bilginiz var mı


yeşilrussel
Aday Memur
09 Ekim 2023 15:13

kpss yok ki

tgonenc06, 3 saat önce

hocam kpss için 2022 yi mi kabul ediyor sadece yoksa 2023 de oluyor mu bir bilginiz var mı


yeşilrussel
Aday Memur
09 Ekim 2023 15:15

varmış gormedim

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