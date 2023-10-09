Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ekim 2023 15:08
Polis abilerimden yardım

Abiler hepinize kolay gelsin lise 1 de derslerim kötü diye doktor sağolsun kırmızı reçete concerta yazmıştı polislikte son 4 yıla bakıyorlar ama kırmızı olduğu için sorun olur mu varmı kırmızı reçete hafif ve çok az ilaç kullanıpta meslekte şimdiden çok teşekkürler. İlk hedefim sahil güvenlik`ti ilaç geçmişi engel yüksek ihtimal eleneceğim polisliğin sağlık şartları bu konuda çok sık değil aslında tam tersi olması lazım ama neyse.. İç güvenlik fakültesi açılırsa bu yıl orayı deneyeceğim açılmazsa pmyo.


Alemdarali
Daire Başkanı
09 Ekim 2023 16:40
sorun olurmu bilmiyorum ama psikolojisi çok sağlam olanlar için bile meslek büyük sıkıntı yaratıyor kendi sağlığını ve olurda polis olursan çevrene verebileceğin zararları düşünmelisin öncelikle hakkında hayırlısı

watson666
Aday Memur
09 Ekim 2023 17:02

Yok psikolojımnde herhangi bir sorun yok sağlam ve güçlü yani zaten akraba olarak çok tanıdık polis var ne olduğunu biliyorum mesleğin beklediğim şey ile olacak şey arasında fark yok zaten fazla.

Alemdarali, 1 saat önce
sorun olurmu bilmiyorum ama psikolojisi çok sağlam olanlar için bile meslek büyük sıkıntı yaratıyor kendi sağlığını ve olurda polis olursan çevrene verebileceğin zararları düşünmelisin öncelikle hakkında hayırlısı
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