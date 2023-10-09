Polis abilerimden yardım

sorun olurmu bilmiyorum ama psikolojisi çok sağlam olanlar için bile meslek büyük sıkıntı yaratıyor kendi sağlığını ve olurda polis olursan çevrene verebileceğin zararları düşünmelisin öncelikle hakkında hayırlısı

sorun olurmu bilmiyorum ama psikolojisi çok sağlam olanlar için bile meslek büyük sıkıntı yaratıyor kendi sağlığını ve olurda polis olursan çevrene verebileceğin zararları düşünmelisin öncelikle hakkında hayırlısı