Kıyak Geçsin
Kimseye görünmeyecek derdi o Derdi tek başına kalabilmek Hayır işlerinde gizlisi hoşuna gidiyor
Günahında gizlisi hoşuna gidiyor Benim özelim sevabım günahım Allah'la aramda ,özelim diyor.
Alkol içen bir arkadaş bahsettiğimiz Saklanmış dergah merdivenin boşluğuna Telaş yapmış kimseler görmesin, derdi Allah'la Oda haklı telaş yapmakta aceleci olmakta Dergah merdiveni bahsettiğim, tekke merdiveni
Başka saklanacak yer bulamadın mı demeyeyim Başka içecek yer bulamadın mı demeyeyim
Yoksa geliyor koskoca Evliya basıyor fırçayı Kıssadan hissedir; Mesneviden bir haldir
Adam sarhoş içiyor dayanıyor Mevlana dergahı kapısına İçerde sohbet var diyor dervişan kardeşim bu ne hal
Almıyorlar içeri, Mevlana beliriyor kapıda '' O hata etmiş ama doğru yere gelmiş'' Doğru yerdir dergahlar vakıflar
Yanlışa hataya günaha bakılmaz pek dergahlarda Her insan hata yapabilir. Buyuruyor Peygamberimiz sav.
İyidir dergahtakiler iyiler mekanıdır Dergaha saklanıp Cami avlusuna saklanıp içeriz ya hani
Fazladan günaha mı giriyorum diye düşünme Tam aksine Allah günahını gizleyenin günahını
Gizliyor saklıyor herkesler den
Ha girdiğinde cami avlusuna karşılasırsan
Şeyh Abdurrezzak ile, rahmetlik Şeyh'dir
Benim adımı ver, görsün seni kıyak geçsin
Seyyid Mehdi El Haleli'nin kapısındayım
Mardin Kızıltepe'dir mekanım
Adımı versen yeter. Hayırla kal.
Barış Sağlam
Kıyak Geçsin
Kimseye görünmeyecek derdi o Derdi tek başına kalabilmek Hayır işlerinde gizlisi hoşuna gidiyor
Günahında gizlisi hoşuna gidiyor Benim özelim sevabım günahım Allah'la aramda ,özelim diyor.
Alkol içen bir arkadaş bahsettiğimiz Saklanmış dergah merdivenin boşluğuna Telaş yapmış kimseler görmesin, derdi Allah'la Oda haklı telaş yapmakta aceleci olmakta Dergah merdiveni bahsettiğim, tekke merdiveni
Başka saklanacak yer bulamadın mı demeyeyim Başka içecek yer bulamadın mı demeyeyim
Yoksa geliyor koskoca Evliya basıyor fırçayı Kıssadan hissedir; Mesneviden bir haldir
Adam sarhoş içiyor dayanıyor Mevlana dergahı kapısına İçerde sohbet var diyor dervişan kardeşim bu ne hal
Almıyorlar içeri, Mevlana beliriyor kapıda '' O hata etmiş ama doğru yere gelmiş'' Doğru yerdir dergahlar vakıflar
Yanlışa hataya günaha bakılmaz pek dergahlarda Her insan hata yapabilir. Buyuruyor Peygamberimiz sav.
İyidir dergahtakiler iyiler mekanıdır Dergaha saklanıp Cami avlusuna saklanıp içeriz ya hani
Fazladan günaha mı giriyorum diye düşünme Tam aksine Allah günahını gizleyenin günahını
Gizliyor saklıyor herkesler den
Ha girdiğinde cami avlusuna karşılasırsan
Şeyh Abdurrezzak ile, rahmetlik Şeyh'dir
Benim adımı ver, görsün seni kıyak geçsin
Seyyid Mehdi El Haleli'nin kapısındayım
Mardin Kızıltepe'dir mekanım
Adımı versen yeter. Hayırla kal.
Barış Sağlam