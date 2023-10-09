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Editörler : Lanet


09 Ekim 2023 15:18
Kıyak Geçsin

Kıyak Geçsin

Kimseye görünmeyecek derdi o Derdi tek başına kalabilmek Hayır işlerinde gizlisi hoşuna gidiyor

Günahında gizlisi hoşuna gidiyor Benim özelim sevabım günahım Allah'la aramda ,özelim diyor.

Alkol içen bir arkadaş bahsettiğimiz Saklanmış dergah merdivenin boşluğuna Telaş yapmış kimseler görmesin, derdi Allah'la Oda haklı telaş yapmakta aceleci olmakta Dergah merdiveni bahsettiğim, tekke merdiveni

Başka saklanacak yer bulamadın mı demeyeyim Başka içecek yer bulamadın mı demeyeyim

Yoksa geliyor koskoca Evliya basıyor fırçayı Kıssadan hissedir; Mesneviden bir haldir

Adam sarhoş içiyor dayanıyor Mevlana dergahı kapısına İçerde sohbet var diyor dervişan kardeşim bu ne hal

Almıyorlar içeri, Mevlana beliriyor kapıda '' O hata etmiş ama doğru yere gelmiş'' Doğru yerdir dergahlar vakıflar

Yanlışa hataya günaha bakılmaz pek dergahlarda Her insan hata yapabilir. Buyuruyor Peygamberimiz sav.

İyidir dergahtakiler iyiler mekanıdır Dergaha saklanıp Cami avlusuna saklanıp içeriz ya hani

Fazladan günaha mı giriyorum diye düşünme Tam aksine Allah günahını gizleyenin günahını

Gizliyor saklıyor herkesler den

Ha girdiğinde cami avlusuna karşılasırsan

Şeyh Abdurrezzak ile, rahmetlik Şeyh'dir

Benim adımı ver, görsün seni kıyak geçsin

Seyyid Mehdi El Haleli'nin kapısındayım

Mardin Kızıltepe'dir mekanım

Adımı versen yeter. Hayırla kal.

Barış Sağlam

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