Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ekim 2023 15:47
3+1 eğitim durumu

Merhabalar. Hemşireyim, 17 Ekimde 4 yılım doluyor. Beslenme ve Diyetetik bölümüne kaydoldum. 4 yılım dolduğunda eğitim durumu ile gidebilir miyim, çıkmama durumu nedir, bilgisi olan cevaplayabilir mi? Teşekkürler

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