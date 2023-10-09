Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : oto-danisman-expert


09 Ekim 2023 16:08
Ayvalık Murateli Köyünde Satılık Arsa

Söz konusu arsamız;

En çok sorulan YES tipi arsa niteliğindedir.

Yolu, Elektriği ve Suyu olan; toplamda 700m² olan arsamızın içerisine dilerseniz muhteşem doğa manzaralı havuzlu villanızı, dilerseniz tek katlı loft çiftlik evinizi yapın.

Ege ye taşınmak ile alakalı bütün hayallerinize uygun tasarlanabilecek arsamız ile alakalı sorularınız için lütfen bizi arayın.

Söz konusu arsanın satış ve pazarlamasında Coldwell Banker İda Ayvalık ofisi Broker Owner ı Seran KÖŞKEROĞLU münhasıran tek yetkilidir.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Marina chapman 1 mauro icardi 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 Candido Godi 2 ölmez bir eser 2 sözlükte rastgele yazmak 1 Kendin olmaya cesaret etmek 1 mengele 2 şarkılarda geçen ağır sözler 1 buğday 1

Son Haberler

Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklamaDolar günü 27,70 TL'den tamamladıMEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladıKabine toplandı: Gündem maaş zammı ve ikramiye

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.