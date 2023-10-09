Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2023 16:45
İcra memurluğundan adli destek ve mağdur hizmetlerine geçiş mümkün müdür?

Merhabalar. 2021 Kasım ayından beri Adalet Bakanlığı bünyesinde İcra Katibi olarak görev yapmaktayım. Sosyal Hizmet bölümü mezunuyum ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri biriminde Sosyal Çalışmacı olarak unvan değişikliği ile görev yapmak istiyorum fakat icra katipleri için unvan değişikliği sınavı vs. bulunmadığından dilekçe ile başvuru yapabileceğime dair bilgiler edindim. Aynı kurum içinde böyle bir görev alanı değişikliği mümkün olabilir mi ve daha önce benzer bir durumla karşılaşan var mıdır? Teşekkürler.

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