KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ekim 2023 16:53
Evrak Teslimi ve Komisyon süreci

Zabıt katipliğini kazandım evrakların hepsini teslim ettim. Oradaki memur baktı sırasıyla hayırlı olsun dedi kapattı. Şimdi diyelim ki evrakta hata var gözden kaçan bir yer falan imza olur başka birşey olur böyle bir hata sonucunda memuriyet yanar mı yoksa arayıp bilgilendirirler mi buradaki kişilerin bilgileri benim için önemli yardımcı olursanız sevinirim


E.Kayı Han
Editor
09 Ekim 2023 17:03

Bir şey eksik olursa seni ararlar.

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