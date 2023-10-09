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Editörler : enginkrtpalex 10


09 Ekim 2023 16:55
Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım.

Mauro Icardi

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