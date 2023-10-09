Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ekim 2023 17:11
Görevlendirme yardım

Okulumuza bu sene bir öğretmen, ihtiyaç olmadığı halde görevlendirme ile geldi. Ders dağılımı yapıldı. Biz maaş karşılığı çalışıyoruz. Bu öğretmen üçüncü öğretmen ve kendisine 9 saat ders kaldı. Çalışmaya devam ediyor. Ne yapmamız lazım?


silivripdr
Daire Başkanı
09 Ekim 2023 17:40

ne yapmamız lazım derken ayak kaydırma anlamında mı ? ::)) hocam hoşgeldiniz nasıl yardımcı olabiliriz diyebilirsiniz mesela.

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