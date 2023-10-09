Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2023 18:21
mubasirlik ve gençlik spor da güvenlik kazandım adliyeye evraklarimi teslim ettim gençlik sporada te
adliyenin evrak teslim süresi ayın 12sinde bitecek gençlik sporun 16 sinde başlayıp 20 sinde bitecek gençlik sporada evrak teslimi yapsam birinden biri erken belli olursa diğerine feragat dilekcesi yazma hakkım var mı ne olur yardım edin bilmiyorum

bkaya12
Aday Memur
09 Ekim 2023 18:22
1 yıl ceza alır mıyım ikisinden de olmak istemiyorum
Toplam 1 mesaj

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