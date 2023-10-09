mubasirlik ve gençlik spor da güvenlik kazandım adliyeye evraklarimi teslim ettim gençlik sporada te

adliyenin evrak teslim süresi ayın 12sinde bitecek gençlik sporun 16 sinde başlayıp 20 sinde bitecek gençlik sporada evrak teslimi yapsam birinden biri erken belli olursa diğerine feragat dilekcesi yazma hakkım var mı ne olur yardım edin bilmiyorum

adliyenin evrak teslim süresi ayın 12sinde bitecek gençlik sporun 16 sinde başlayıp 20 sinde bitecek gençlik sporada evrak teslimi yapsam birinden biri erken belli olursa diğerine feragat dilekcesi yazma hakkım var mı ne olur yardım edin bilmiyorum