Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2023 18:40
Konutlar

Bir Dünya Konut

Alt ve orta gelirli Vatandaşların özellikle büyük şehirlerde neredeyse maaşlarının tamamını kiraya verdiği bir dönemde, ISRARLA Konut satın alacak yabancılara T.C. VATANDAŞLIĞI REKLAMI ile Ülke Konut stoğunun BÜTÜN DÜNYA?YA Pazarlanması tam bir aymazlık.

Sekiz milyarlık Dünya nüfusunun Barınmasını karşılamak gibi bir hedef mi var?

Yoksa toplumsal huzur başta olmak üzere yoksullaşan halkı umursamayarak üç beş MÜTEAHHİTİ DAHADA ZENGİN ETME Gayreti mi var.?

Türkiye'nin bütçesinin tamamı'da ayrılsa yüksek kira geçim sorunu çözülemez.

Üretip satabildiğimiz sadece konut mu var? Konutlar yaşamak içinmi.? Yoksa spekülasyon içinmi?

Müteahhitler PARA KAZANMAK İSTİYORSA tembellik yapmayıp yurt dışı konut ihalelerine girsinler.

Aklın yolu basit ve düz , Sahtekarlığın ise dolambaçlı ve karmaşık.

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