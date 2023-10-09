Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ekim 2023 18:52
Boşanma Mazereti

Bu konu ile ilgili 7 il tercihi yapildiginda genel olarak ilk 1-2 ye verilme durumu nedir etrafinizda duyup bildiğiniz var ise yazarsaniz şimdiden teşekkürler

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