Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ekim 2023 19:11
ağır ceza mahkemesi
hayırlı akşamlar herkese benim bir sorum olacak.. eşim yaklaşık bir sene öncesinde idari ve adli soruşturma geçirdi açığa vs alınmadan dava sonuçlandı ve dosya kapandı. fakat elimize bugün bir mahkeme kağıdı geldi ağır ceza mahkemesine çağırılıyor içeriğini bi şekilde öğrendik sanık olarak çağırılıyor orada ismi geçen şahıs ise ihraç oldu bunu biliyoruz. şimdi size sorum şu buradan bişey çıkar mı şüpheli plarak mı çağırılmış yoksa tanık ifadesi gibi mi bilenler yardımcı olursa çok sevinirim hayırlı akşamlar

srcnomr51
Memur
09 Ekim 2023 19:15
sanık hakkında suç işlemiş iddiası olan kişi demek şüphelinin mahkemeye çıkanına sanık denir

zümraa90
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:16
yani arkadaşı ismini vermiş bu durumdan bu çıkıyor sanırım

Emir2019
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:23
tanık olarak çağrılmışsınızdır sanık olarak pat diye çağrılmazsınız öncesinde savcılık ifadesi olurdu muhtemelen ya ardışığa yada sanıkla ortak bir noktası vardır bilgi alma amaçlı çağrılmışsınızdır uyaptan dava varsa içeriği görülür kontrol edebilirsiniz
zümraa90, 1 saat önce
yani arkadaşı ismini vermiş bu durumdan bu çıkıyor sanırım

zümraa90
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:24
arkadaşı ile aynı polis okulundan mezunlar

Emir2019
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:25
sanık aleyhte ifade verse zaten sizin direk şüpheli olarak işlem başlatılırdı oda gözaltı veya ifadeye çağrılma şeklinde olur tanık olarak çağrıldıysanız isminiz geçmiştir birde size sorulacaktır olumsuz düşünmeyin
Emir2019, 57 dk. önce
tanık olarak çağrılmışsınızdır sanık olarak pat diye çağrılmazsınız öncesinde savcılık ifadesi olurdu muhtemelen ya ardışığa yada sanıkla ortak bir noktası vardır bilgi alma amaçlı çağrılmışsınızdır uyaptan dava varsa içeriği görülür kontrol edebilirsiniz

srcnomr51
Memur
09 Ekim 2023 19:33
yukarıda sanık diyor yalnız
Emir2019, 55 dk. önce
sanık aleyhte ifade verse zaten sizin direk şüpheli olarak işlem başlatılırdı oda gözaltı veya ifadeye çağrılma şeklinde olur tanık olarak çağrıldıysanız isminiz geçmiştir birde size sorulacaktır olumsuz düşünmeyin

kral122
Daire Başkanı
09 Ekim 2023 19:33

Sanık dıyorsa süpheli olarak cagırılıt önceden ifade vermiştir

Emir2019, 57 dk. önce
tanık olarak çağrılmışsınızdır sanık olarak pat diye çağrılmazsınız öncesinde savcılık ifadesi olurdu muhtemelen ya ardışığa yada sanıkla ortak bir noktası vardır bilgi alma amaçlı çağrılmışsınızdır uyaptan dava varsa içeriği görülür kontrol edebilirsiniz

zümraa90
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:39
sorguladık dava bulunamadı dedi
Emir2019, 57 dk. önce
tanık olarak çağrılmışsınızdır sanık olarak pat diye çağrılmazsınız öncesinde savcılık ifadesi olurdu muhtemelen ya ardışığa yada sanıkla ortak bir noktası vardır bilgi alma amaçlı çağrılmışsınızdır uyaptan dava varsa içeriği görülür kontrol edebilirsiniz

zümraa90
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:40
önceden ifade vs hiç olmadı çağırılmadı
kral122, 47 dk. önce

Sanık dıyorsa süpheli olarak cagırılıt önceden ifade vermiştir


Emir2019
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:47
tebligatta isminizin karşısında sanık mı tanık mı yazıyor
zümraa90, 40 dk. önce
önceden ifade vs hiç olmadı çağırılmadı

zümraa90
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:54
ikisi de yazmıyor sadece ağır ceza mahkemesi oldugu ve duruşma gün saati var
Emir2019, 33 dk. önce
tebligatta isminizin karşısında sanık mı tanık mı yazıyor

Emir2019
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:56
benim tahminim polis okuluysa ardışık aramaya takılmıştır son günlerde bir çok şekilde bu şekilde çağrılmalar oluyor
zümraa90, 26 dk. önce
ikisi de yazmıyor sadece ağır ceza mahkemesi oldugu ve duruşma gün saati var

zümraa90
Aday Memur
09 Ekim 2023 19:57
inşallah bir şey çıkmaz öyle psikolojim bozuldu ki :( sağolun kimseyi rabbim sınamasın
Emir2019, 24 dk. önce
benim tahminim polis okuluysa ardışık aramaya takılmıştır son günlerde bir çok şekilde bu şekilde çağrılmalar oluyor

Emir2019
Aday Memur
09 Ekim 2023 20:00
amin inşallah benimde aynı okul muhabbetinden arama kaydı var diye ifade verdim benle beraber ardışık aranan herkesi tanık olarak çağırdılar 11-12 yıl önceki aramaları soruyorlar
zümraa90, 23 dk. önce
inşallah bir şey çıkmaz öyle psikolojim bozuldu ki :( sağolun kimseyi rabbim sınamasın
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