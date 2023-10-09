ağır ceza mahkemesi

hayırlı akşamlar herkese benim bir sorum olacak.. eşim yaklaşık bir sene öncesinde idari ve adli soruşturma geçirdi açığa vs alınmadan dava sonuçlandı ve dosya kapandı. fakat elimize bugün bir mahkeme kağıdı geldi ağır ceza mahkemesine çağırılıyor içeriğini bi şekilde öğrendik sanık olarak çağırılıyor orada ismi geçen şahıs ise ihraç oldu bunu biliyoruz. şimdi size sorum şu buradan bişey çıkar mı şüpheli plarak mı çağırılmış yoksa tanık ifadesi gibi mi bilenler yardımcı olursa çok sevinirim hayırlı akşamlar

hayırlı akşamlar herkese benim bir sorum olacak.. eşim yaklaşık bir sene öncesinde idari ve adli soruşturma geçirdi açığa vs alınmadan dava sonuçlandı ve dosya kapandı. fakat elimize bugün bir mahkeme kağıdı geldi ağır ceza mahkemesine çağırılıyor içeriğini bi şekilde öğrendik sanık olarak çağırılıyor orada ismi geçen şahıs ise ihraç oldu bunu biliyoruz. şimdi size sorum şu buradan bişey çıkar mı şüpheli plarak mı çağırılmış yoksa tanık ifadesi gibi mi bilenler yardımcı olursa çok sevinirim hayırlı akşamlar