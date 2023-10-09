Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
09 Ekim 2023 19:43
Sağlık mazereti hakkında

Sağlık mazereti tayini isteyeceğim. Sağlık bakanlığı yönetmeliğinde 19. Maddeye göremi isteniyor yoksa devlet memurlarının yer değiştirme yönetmeliği 13. Maddeye göremi isteniyor. Siz hangi maddeye göre istediniz?

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