Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ekim 2023 21:19
Emeklilerimizin zor durumda olduğunu biliyoruz. Tek sefere mahsus 5.000 TL ikramiye verilecek.

Zor durum, 5.000 TL, o da çalışmayan emekliye. Ocakta iyileştirme yapılacak dedi.


bulaşşıkk
Memur
09 Ekim 2023 21:25

Tek seferlik 5000 tl emeklilerimize ömür boyu yeter maşallah. Emekliler memnundur. En çok oyu onlar veriyor ne de olsa bunlara.


Yorumsuzadam
Memur
09 Ekim 2023 21:26

Vermeyede


Yorumsuzadam
Memur
09 Ekim 2023 21:27

Vermeyede bilirlerdi hiç yoktan iyidir


payitaht26
Daire Başkanı
09 Ekim 2023 21:28

Kesinlikle ne yapacaklarını şaşırmış bir haldeler..

Allâh sonumuzu hayretsin.

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