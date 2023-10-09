Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ekim 2023 21:29
Yine kandırdı.

Şaşırtmadı hükümet iki gün önce memur emeklileri hakkında açıklamadan bahseden Erdoğan bugün söylediklerini unuttu ancak şaşırmadık çalışana verilen seyyanen emekliyede verilecek diyerek seçim çalışması yapan akp yine söylediklerini unutup milyonları kandırdı hadi geçmiş olsun ocakta enflasyon farkını verir geçerler bu hükümetten başka bir şey beklenmez, 5000 sadakayida attigi caylar gibi suratimiza carpti gecti :) yazık hala umutlu olanlar var...

Çok Yazılan Konular

Memur ve Memur Emeklisi maaşları hakkında bilgilendirmeMemur ve memur emeklilerine müjde gelecekRefah Payı Alabilir Miyiz?Ocakta oran %55 olur mu?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMeğerse kazanım maddeleri doğru imişOcak 2024 | Sözde realist ancak tamamen yalan olan sistem3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Emekli bir memur vefat edince ailesi ölüm yardımı alır mıAkademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesi (yeni başlık)

Sözlük

sözlükte rastgele yazmak 1 acıyan yer başka acıkan yer başka 1 mahşerin dört atlısı 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 dunganlar 2 Hayaller ve hayatlar 2 yedi cet 3 ıspanak 1 Bugün olanlar 4 sanrı 1

Son Haberler

Mersinli uzman çavuş şehit oldu, acı haberi ailesine verildiHDP İzmir İl Eşbaşkanı tutuklandıŞehit olan polis memuru Cihat Ermiş, son yolculuğuna uğurlandıGelin alma merasiminde havaya ateş eden zanlı tutuklandıBlinken, ateşkes çağrısı yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.