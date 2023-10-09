Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ekim 2023 22:29
Memurlara Zam Hedef Enflasyona Göre Verilecek

IMF yetkilileri ile görüşen Mehmet Şimşek'in bunu ifade ettiği söyleniyor. Söylenene göre gerçekleşen enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre zam yapılacak. Sosyal medya yalanı da olabilir, konu ile ilgili net bilgisi olan varsa bizleri aydınlatırsa sevinirim.


tegmen-kayzer
Şef
09 Ekim 2023 22:32

Arkadaş bu başlık daha önce açıldı. 2024 ve 2025 toplu sözleşmesinde enflasyon farkı var zaten. Ayrıca zam oranları şimdiye kadar hep hedef enflasyona göre verilmedi mi? Enflasyon farkı oluştuğu zaman o fark verildi sadece.


TakaNuri
Daire Başkanı
09 Ekim 2023 22:36

Zaten yıllardır hedeflenen enflasyona göre zam verildi hep. Enflasyon hedefin üstünde çıkınca enflasyon farkı verildi ve verilmeye devam edilecek. Bunda şaşıracak ne var?

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