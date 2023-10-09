Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Ekim 2023 22:36
Üniversite Hemşire Geçici Görevlendirme

Başka bir üniversite hastanesine geçici görevlendirme gidilirse nasıl olur arkadaşlar ? En fazla ne kadar olur ? Kalıcı olarak gittiğim yerde kalabilir miyim ? 2 yıldan sonra kalıcı olarak göndermek zorunda gibi şeyler duydum bilgisi olan varsa aydınlatabilir mi ? Çok teşekkür ederim şimdiden.

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