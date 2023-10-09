Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ekim 2023 22:44
sahin kursu
yakin zamanda sahin kursu acilacak mi ? eskisehir tpem de bunun icin pist yaptilar diye biliyorum . bilgisi olan var mi?

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