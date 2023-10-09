Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


09 Ekim 2023 22:54
Alt bölge tayini hakkında acil yardim

Saglik bakanligi x devlet hastanesine dönem tayini ile gelen bir arkadaşımız var ailesi bulunduğu ili istemedi bunun için 22 yıllık devlet memuru .2 aydır çalıştığı ilden alt bolge tayini isteye bilirmi .08.09.2023 tarihli saglik sınıfı harici memur tayininde.7.madde diyorki kurum içi yer değişikliği her yıl haziran temmuz döneminde yapılır.kurum ici tayin icin bulunduğu ilde 1 yıl görev yapmalıdır.buraya kadar bir sıkıntı yok lakin .alt bölge 13.madde ise memur alt bölge tayininde dönem süre şartı aranmaz .alt bölge ile geldiği ilde 2 yıl görev yapmadan hiç bir tayini baş vuramaz .ibaresi var. 1.bölgede yüz bulunduğumuz Müdürlük dilekçeyi alt bölge olan x ile gönderdi kadrosuna mevcut.bu durumda atamaya engel durum varmi ???????

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