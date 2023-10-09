Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Ekim 2023 22:56
2023 Eylül DHMİ Hava Trafik Kontrolörü alımı

Merhabalar, Hava Trafik Kontrolörü eylül ayı alımında Feast sınavına girecek olanlar için grup oluşturduk, ulaşım sağlarsanız gruba bekleriz.

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