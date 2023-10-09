Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Ekim 2023 23:15
Zabıta dan VKİH Geçiş

Merhabalar. Bir belediyede zabıta memuru olarak bir personelin başka bir belediyeye VKİH olarak tayin/nakil olması (her iki kurumda kabul ettiği takdirde) yasal olarak mümkün müdür? Böyle bir durum yaşayan birileri varsa ve deneyimlerini paylaşabilirseniz çok sevinirim.

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