Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2023 23:27
Hukuk Mahkemeleri Posta Ücretleri

Tebligat ağırlığına göre çekilmemiş para, hızlı tebligat için yanlış çekilmiş para, referans no uymayan tebligat, tebligatı eksik liste uzar gider...

Daha müzekkere, istinaf, ATK, yeşil dosya masrafı, e-ebligat masrafı vs. gibi adamı tüketen parasal sorunlar var.

Hele dikkatsiz katip, işini iyi takip etmeyen müdürle reddiyatlar tam bir kâbus haline dönüşüyor.

Neden suç üstü ödeneğinden karşılanıp dava sonucuna göre taraflara yüklenmiyorki? Yani çok mu zor?

Yeri geliyor adli yardımlı dosyada masraflar taraflara yükleniyor da neden tebligat, posta gibi masrafların işiyle kalemi yoruyorlar.

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