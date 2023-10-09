Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ekim 2023 23:43
lise sınavları hakkında
merhaba, lise öğrencilerine yapılacak olan sınavlar halkında kafa karışıklığı yaşıyorum, ortak sınavdan kasıt nedir? sınavların hazırlanması ve uygulanması konusunda yapacaklarımız hususunda detaylı olarak aydınlatılmaya ihtiyacım var, görevde ilk yılım, yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Cirixus
Aday Memur
10 Ekim 2023 00:19

Kılavuzda yazıyor. Kılavuzu okuyup da anlayamıyorsan zaten bırak öğretmenliği, yallah Türkçe kursuna


uAmaniac
Aday Memur
10 Ekim 2023 00:28
ailen varsa ailene, herhangi bir işte çalışabiliyorsan çalışma arkadaşlarına sabırlar dilerim.
Cirixus, 38 dk. önce

Kılavuzda yazıyor. Kılavuzu okuyup da anlayamıyorsan zaten bırak öğretmenliği, yallah Türkçe kursuna

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğrencilerim beni ciddiye almıyor.guvenlik sorusturmasiGörevlendirme yardımHaysiyetli Ev sahibi bulmanın zorluğuRotasyona hazırlıklı mıyız il içi görevlendirme hakkındaİzinsiz dersten çıkan öğrenciOrtaokul ve liselerde sınıf dağılımı sorunuDoğu göreviKaynaştırma Öğrencileri Nerede Eğitilmeli ?

Sözlük

pazar arabası 1 acıyan yer başka acıkan yer başka 1 Bugün olanlar 4 yedi cet 3 Luwak kahvesi 1 Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım 1 Marina chapman 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 2 buğday 1 Kalp ve beyin 1

Son Haberler

10 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıAnayasa Mahkemesi 11 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecekSon pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarırErdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiğiAdalet Bakanı Tunç'tan AKPM'nin insan hakları ödülüyle ilgili açıklama

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar