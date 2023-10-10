Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


10 Ekim 2023 00:05
Gib-Ticaret Bakanlığı Kadroludan Kadroluya

Arkadaşlar saygılar sevgiler.

Gelir İdaresi Başkanlığında kadrolu şoför olarak görev yapmaktayım. 2022 önlisans KPSS puanım ile ÖSYM den Gib Şoför olarak atandım. 7-8 Aydır görev yapmaktayım.

Şu anda ÖSYM üzerinden Kadrolu Ticaret Bakanlığı alımı haberleri dolaşıyor. Ben bu alıma başvurabilir miyim. Kıymetli bilgileriniz için şimdiden çok teşekkürler

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