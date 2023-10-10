Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 00:08
Koruma güvenlik

Şuan sözleşmeli olupta asil güvenlik kazanan oldumu başvuru esnasında sözleşmeli olmama sarti vardi ama ben asil kazandım geçiş yapabilirmiyiz arkadaşlar nasıl olur acaba şuan sözleşmeliyim Adalet bakanlığında

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