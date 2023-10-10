Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 00:12
Okulda etüt

Okulda bir arkadaşım haftanın bir günü öğle arası ücretsiz ek ders yapıyor, o derste konu tekrarı yapıyor. Böyle çalışma yapan var mı aranızda?

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