5 bin lira dükkan işletene verilecek mi?

Arkadaşlar sadece bilgisi olan ve yorumsuz şekilde; Bu 5 bin lira ikramiye bağkur emeklisi, hali hazırda dükkan işletenlere verilecek mi bilgisi olan var mı?

Arkadaşlar sadece bilgisi olan ve yorumsuz şekilde; Bu 5 bin lira ikramiye bağkur emeklisi, hali hazırda dükkan işletenlere verilecek mi bilgisi olan var mı?