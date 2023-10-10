Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ekim 2023 00:23
5 bin lira dükkan işletene verilecek mi?
Arkadaşlar sadece bilgisi olan ve yorumsuz şekilde; Bu 5 bin lira ikramiye bağkur emeklisi, hali hazırda dükkan işletenlere verilecek mi bilgisi olan var mı?

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