KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 00:30
ticaret bakanlığı alımı sözleşmeli mi kadrolu mu?
gruplarda ve forumlarda sözleşmeli olacağı yönünde haberler okudum duyum varsa yazın lütfen!

atanamayanlarclubu
Aday Memur
10 Ekim 2023 00:32
duyuma gerek yok bakanlık kendisi kadrolu ihdas edildiğini ilan etti zaten

silayuksels
Memur
10 Ekim 2023 00:33
ilan geldi mi, benim dediğim bugün gelişen bi durum
atanamayanlarclubu, 25 dk. önce
duyuma gerek yok bakanlık kendisi kadrolu ihdas edildiğini ilan etti zaten

atanamayanlarclubu
Aday Memur
10 Ekim 2023 00:35
ilan değil 1033 kadro ihdas edildi üstüne ekleme yaplimis afişlerde kadrolu diye koyu harfle yazmışlar daha ne yapsınlar kadrolu olduğuna ikna etmek için :)
silayuksels, 24 dk. önce
ilan geldi mi, benim dediğim bugün gelişen bi durum
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Gsb başvurunun henuz onaylanmaması. DİKKAT!Ticaret bakanligi 1500 kişilik alım 4001 olmalı.GSB 8. GrupSgk Çalışma ŞartlarıGençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruGsb yedekKpss çalışmak için YouTube hocası arıyorum sadece 1 hocayı dinleyerek gideceğimticaret bakanlığı alımı sözleşmeli mi kadrolu mu?

Sözlük

pazar arabası 1 yedi cet 3 Hayaller ve hayatlar 2 Luwak kahvesi 1 buğday 1 Candido Godi 2 dunganlar 2 ölmez bir eser 3 Marina chapman 1 Bugün olanlar 4

Son Haberler

10 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıAnayasa Mahkemesi 11 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecekSon pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarırErdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiğiAdalet Bakanı Tunç'tan AKPM'nin insan hakları ödülüyle ilgili açıklama

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar