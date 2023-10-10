Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


10 Ekim 2023 01:46
KREDİ HAKKINDA

Beyler selamlar maaş bankam puanım düşük diye kredi vermiyor puan 900 polsan dan da kredi çekemiyorum acil nakite sıkıştım nasıl yapabilirim b sizce cevaplar için teşekkürler

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