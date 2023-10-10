Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


10 Ekim 2023 07:30
Yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğre

Yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.

Sayın hocalarım iyi günler,

2023 Ekimde doçentliğe başvurmayı düşünüyorum ve dersim yok ancak toplam puanım mevcut kriterlerden fazla. Yukarda yazdığım Madde 10'dan 2 puan almayı düşünüyorum, elimde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katıldığıma dair belgem var ancak DBS'de böyle bir veri girişi yok. Bu 2 puanı sistem otomatik mi verecek yoksa beyanname aşamasında bir veri girişi mi olacak?

Değerli tecrübelerinizi paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim.

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