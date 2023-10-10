Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2023 09:03
Anestezi teknikeri becayiş

Manisa şehir hastanesinden Manisa?da başka bir hastaneye ya da İzmir,İstanbul( Avrupa) becayiş istiyorum finansal destek sağlanır.kadroluyum


ws1213
Aday Memur
10 Ekim 2023 09:10

ocak dönemınde istediğim yer acılmazsa olabilir.( istanbul avrupa yakasındym) kadrolu


lDeimosl
Genel Müdür
10 Ekim 2023 10:20

İzmir ve İstanbul olmaz. Aynı bölgedeki iller arasında becayiş yapılabilir. Manisa 2. bölge, diğerleri 1. bölge.

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