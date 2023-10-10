Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 09:04
Erzurum vhki

Erzurum doğu anadolu projesi bölge kalkınma idaresinde vhki kadrosundan samsun, ordu muğla aydın denizli illerinden birine becayiş yapmak istiyorum...

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliği sınavı sorularını hatırlıyanlarÜniversiteden belediyeye kadrolu mühendis olarak nakilGörevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıGİH Memurları ses verLojman HakkındaTayin2016 sonrası memur olanlara ilave bir derece verilmesi hakkında !Üniversite İdari Personeli Tayin Nakil TalebiÜniversite Hemşire Geçici GörevlendirmeZabıta dan VKİH Geçiş

Sözlük

sözlükte rastgele yazmak 1 şu an çalan şarkı 2 mengele 2 bu güldüğünüz şeyler benim dramım 1 ölmez bir eser 3 Hayaller ve hayatlar 2 sözlük yazarlarının asosyal olması 2 yedi cet 3 Marina chapman 1 Bugün olanlar 4

Son Haberler

Eskişehir'de 'Kafes' operasyonu soruşturmasında 18 kişi tutuklandıBorsa güne yükselişle başladıTürkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacakDikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar