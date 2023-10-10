7. Dönem Memur Toplu Sözleşmesinde Uzlaşılan Konular İçin Komisyon Oluşturulması

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Memur ve Memur Emeklisi maaşları hakkında bilgilendirmeMemur ve memur emeklilerine müjde gelecekSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirRefah Payı Alabilir Miyiz?Meğerse kazanım maddeleri doğru imişOcakta oran %55 olur mu?Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıyeşil pasaportEmekli bir memur vefat edince ailesi ölüm yardımı alır mı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar