7. Dönem Memur Toplu Sözleşmesinde Uzlaşılan Konular İçin Komisyon Oluşturulması

7. Dönem Memur Toplu Sözleşmesinde uzlaşılan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen yetkililerince bir komisyon oluşturulup çalışılacağı söylenen konular için hala bir çalışma başlamadı.

Uzlaşılan bu konular için komisyon oluşturulmasını, kanun teklifinin meclise sunulmasını ve yasalaşmasını milyonlarca memur beklemektedir.

7. Dönem Memur Toplu Sözleşmesinde Uzlaşılan Konular:

1- TOKİ konutlarında memura öncelik verilmesi,

2-1.dereceye gelmiş memurlara 3600 ek gösterge verilmesi,

3- 2005 yılından beri çıkmayan Disiplin Affı çıkması,

4- Yemek yardımı verilmesi

5-4688 Sayılı Kanunun revize edilmesi,

6-Harcırah Kanunun revize edilmesi v.b.

Toplu sözleşmede uzlaşılan bu konuların yasalaşması için biran önce taraflarca komisyon oluşturulmasını bekliyoruz.