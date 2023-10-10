Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ekim 2023 09:48
yeşil pasaport

merhaba,10 yıllık kamu hizmetim bulunmakta 6. derecede lisans mezunu vhki olarak çalışıyorum.sürekli yurtdışına gidip gelmem gerekiyor ailevi sebeplerden dolayı.yeşil pasaport alabilmem için idarenin yetkisiyle yapılabilinecek bir işlem var mıdır?teknik bilgisi olan arkadaşlar ceevaplayabilirse çok sevinirim.herkese iyi çalışmalar


Peliniin
Şef
10 Ekim 2023 09:52

Yeşil pasaport için 3. Dereceye düşmeniz gerekiyor, yapılabilecek bir şey yok, iş için gitse idiniz yurtdışına o zaman görev pasaportu alırdınız ama onun dışında yapılabilecek bir şey yok


Peliniin
Şef
10 Ekim 2023 09:54

Bu arada 10 yılda 6. Derece nasıl oluyorsunuz çözemedim? Daha düşük olması gerekiyor, 5 in 3 ü olmanız gerek


ibrahim0185
Aday Memur
10 Ekim 2023 10:07

Ben bile olamadım 10 yıllık memurum yüksek lisans var doğuda görev yaptım 5/3 yeni oldum bu nasıl?


Peliniin
Şef
10 Ekim 2023 10:12

Seninde 10 yıl dolunca 4-1 olman gerek

ibrahim0185, 24 dk. önce

Ben bile olamadım 10 yıllık memurum yüksek lisans var doğuda görev yaptım 5/3 yeni oldum bu nasıl?


volkanv38
Genel Müdür
10 Ekim 2023 10:17

kamuda tasarruf genelgesinin kalkması halinde 66/B maddesinden yararlanabilirsiniz ancak şu anda kapalı. zaten 10 yıllık kamu göreviniz ve lisans mezuniyetiniz var eğer 3. derece kadroda boşluk varsa genelgenin yürürlükten kalkması halinde kadro yükseltme dilekçesi verin hem 3/1 e göre maaş alırsınız hem de yeşil pasaport hakkınız olur. Şu anlık yapacak bir şey yok malesef.


volkanv38
Genel Müdür
10 Ekim 2023 10:18

yanlışlıkla 66/b yazmışım 657 sayılı kanunun 68/b maddesi olacaktı.

volkanv38, 14 dk. önce

kamuda tasarruf genelgesinin kalkması halinde 66/B maddesinden yararlanabilirsiniz ancak şu anda kapalı. zaten 10 yıllık kamu göreviniz ve lisans mezuniyetiniz var eğer 3. derece kadroda boşluk varsa genelgenin yürürlükten kalkması halinde kadro yükseltme dilekçesi verin hem 3/1 e göre maaş alırsınız hem de yeşil pasaport hakkınız olur. Şu anlık yapacak bir şey yok malesef.

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