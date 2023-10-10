Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 10:00
Gençlik ve Spor Bakanlığı Koruma ve Güvenlik İstanbul

Merhaba arkadaşlar GSB Koruma Güvenlik olarak İstanbul da asillerde kazandım KYK,il veya ilçe müdürlüğü ve gençlik merkezlerin de ki güvenlik arkadaşlar çalışma sisteminiz şartlarınız haklarınız vardiya sistemleriniz nasıl servis yemek vb gibi şeyler hakkında bilgi verir misiniz

Çok Yazılan Konular

Gsb yedekGsb destek personeli yedekleri ne zaman işe başlar?Memur hatir suruculugu yapabilir mi ?Koruma güvenlikBakanlık kadın memur kılık kıyafet yardımGSB YYP 6. GRUPGSB Hatay'ı Kazanan Asiller ve YedeklerTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kültür ve turizm Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıGsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)

Sözlük

Candido Godi 2 ölmez bir eser 3 dunganlar 2 mengele 2 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 2 mauro icardi 1 ıspanak 1 sözlük yazarlarının asosyal olması 2 şu an çalan şarkı 2 Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım 2

Son Haberler

Eskişehir'de 'Kafes' operasyonu soruşturmasında 18 kişi tutuklandıBorsa güne yükselişle başladıTürkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacakDikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar