2 yıla 1 kademe

6 yıl 6 ay görev yaptım ve bir kez kademe ilerlemesi hükmü uygulandı geçen hafta verdiğim dilekçeleri dikkate almayarak biz zaten sana 1 kez verdik denerek diğer 4 yıla ait kademe ilerlemesi verilmedi

Bu kalkınma da öncelikli illerde çalışanlar için sadece 1 kez uygulanan bir uygulama olarak mı kullanılıyor yoksa tekrar tekrar kaldığın yıllar içinde veriliyor mu ?