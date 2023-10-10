Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ekim 2023 10:04
2 yıla 1 kademe

6 yıl 6 ay görev yaptım ve bir kez kademe ilerlemesi hükmü uygulandı geçen hafta verdiğim dilekçeleri dikkate almayarak biz zaten sana 1 kez verdik denerek diğer 4 yıla ait kademe ilerlemesi verilmedi

Bu kalkınma da öncelikli illerde çalışanlar için sadece 1 kez uygulanan bir uygulama olarak mı kullanılıyor yoksa tekrar tekrar kaldığın yıllar içinde veriliyor mu ?

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